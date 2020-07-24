تراند اليوم : إتفرج.. عاصي الحلاني يحتفل: “ما بيلبقلك غير الفرح”

احتفل الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني بأغنيته “​رجعتيني لبدايتي” التي طرحها بمناسبة 25 سنة على زواجه من السيدة كوليت بولس الحلاني.

ونشر عاصي على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قالب الحلوى ويوثّق الإحتفال.

وعلّق عاصي على الفيديو بالقول: “ما بيلبقلك غير الفرح رجعتيني لبدايتي وما في احلى من الفرح”.

الأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى أما الكليب فمن إخراج أحمد المنجد الذي ظهر في أحداثه أيضاً.

ويقول مطلعها :”من عادتي احمل ضحكتِك بالدني زوادتي..وهوايتي..إتمرّا بعيونك أنا يا مرايتي..وحكايتي معك ابتدت..رح كمّلها لنهايتي…ما بيلبقلِك غير الفرح..بيغار لو وجّك لمح…نسّيتيني كيف الجرح…”.