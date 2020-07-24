تراند اليوم : بعد “مو ضروري”..ماجد المهندس يحضر أغنيتين مصريتين

يحضّر الفنان العراقي ​ماجد المهندس اغنيتين جديدتين باللهجة المصرية يتعاون فيهما مع الملحن المصري محمدي، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، تحملان طابعا دراميا رومانسيا، ومن المقرر أن يطرحهما المهندس قريبا على قناته الرسمية على يوتيوب.

الجدير ذكره ان ماجد المهندس كان قد طرح مؤخرا أغنيته “مو ضروري” على يوتيوب وأحد التطبيقات الموسيقية، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

ويقول مطلعها: “انتـه عندي مو ضروري، يعنـي ميهـم لو غبــت، انته لوعمري وحيـاتـي، جان بعـدك ماعشـت..”.