تراند اليوم : حياة قنديل.. فاتنة السبعينات السمراء.. تزوجت أباظة واعتزلت

فنانة السمراء حياة قنديل واحدة من النجمات اللاتي تألقن في سينما السبعينات حيث جسدت عددا من الأدوار وضعتها في مصاف بنات جيلها اللاتي تألقن أيضا خلال تلك الحقبة.

حياة قنديل لامست أدوار الإغراء وجسدت في أكثر من عمل دور فتاة الليل مثل فيلم “أين عقلي” وفيلم “دائرة الانتقام” مع الفنان نور الشريف وفيلم المذنبون مع الفنانة سهير رمزي.

الفنانة المعتزلة ولدت بالقاهرة في 15 نوفمبر عام 1951 واسمها بالكامل حياة محمد قنديل، بدأت موهبتها وهى صغيرة، حصلت على شهادة دبلوم التجارة في عام 1968، ولم تستكمل سنوات التعليم، حيث عملت بالفن في سن صغيرة.

برامج الأطفال بالتليفزيون كانت البداية بعدها اشتركت في عدة مسلسلات تليفزيونية منها الجنة العذراء إخراج نور الدمرداش. تزوجت حياة من الممثل فكرى أباظة واعتزلت التمثيل.