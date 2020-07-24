شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل و أصدقائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة منة شلبى، بعيد ميلادها برفقة الفنانة غادة عادل وابنتها والفنان محمد شاهين وأصدقاء مشتركين أخرين.







وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا من احتفال الفنانة منة شلبى عيد ميلادها عبر السوشيال ميديا، وسط تهانى جمهورها.

وظهرت الفنانة منة شلبى مع الفنانة غادة عادل خلال احتفالهما بعيد ميلادها بصحبة أصدقائها من خلال الصور، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الحاضرين، والتي نالت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

وكان الفنان أحمد رزق، حرص على تهنئة الفنانة منة شلبى، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر رزق، صورة تجمعه بمنه شلبى من كواليس أحد الأعمال الفنية، وعلق عليها،"كل سنه وانتي طيبه يا غالية"، وكان الثنائى قد جمعهما أكثر من عمل سويا، من بينهم، "حديث الصباح والمساء"، وفيلم "اوعى وشك".

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منة شلبى، تصور حاليا دورها فى فيلم " "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، والذى بدأ تصوير الفيلم الأسابيع الماضية، حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.