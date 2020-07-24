- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتألق فى حفله "أون لاين" ويتغزل فى مصر بـ"يا أغلى اسم فى الوجود" والان مع تفاصيل الخبر
وقدم النجم هاني شاكر عددًا كبيرًا من أغنياته المميزة التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها، سألتك، بحبك أنا، بعد حبك، يا ريتني، كما غنى أحد أغنياته بعنوان "هتعدي" والتي تعطي الأمل في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تغزل في مصر وغني "يا أغلى اسم في الوجود" للفنانة نجاح سلام، وغيرها من أغنياته الشهيرة.
وطرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي.
من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى شاكر يتألق فى حفله "أون لاين" ويتغزل فى مصر بـ"يا أغلى اسم فى الوجود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.