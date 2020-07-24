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هانى شاكر يتألق فى حفله "أون لاين" ويتغزل فى مصر بـ"يا أغلى اسم فى الوجود"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق أمير الغناء العربى هانى شاكر مساء اليوم، خلال حفله الغنائي الذي قدمه علي طريقة "الأون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم" والذي يأتي ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار .

 

وقدم النجم هاني شاكر عددًا كبيرًا من أغنياته المميزة التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها، سألتك، بحبك أنا، بعد حبك، يا ريتني، كما غنى أحد أغنياته بعنوان "هتعدي" والتي تعطي الأمل في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تغزل في مصر وغني "يا أغلى اسم في الوجود" للفنانة نجاح سلام، وغيرها من أغنياته الشهيرة. 

 

وطرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي.

 

من ناحية أخرى طرح هانى شاكر مؤخرا، أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

 

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