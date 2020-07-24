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نسمات الصيف الرومانسية تجمع عمرو يوسف وكندة علوش على شاطئ البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة السورية كندة علوش، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها برفقة زوجها النجم عمرو يوسف، ‏أثناء تواجدهما لقضاء الإجازة الصيفية فى إحدى المدن الساحلية،.‎‏ وكتبت كندة تعليقاً على الصورة: "مع ‏حبيبى"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور إنستجرام‎.‎

عمرو يوسف

 

من ناحية أخرى، تلتقى الفنانة كندة علوش بالفنان محمد علاء فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، ‏وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولته عدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم هذه الأيام، ومقرر البدء ‏تصويره الشهر المقبل، ويجسد الثنائى دور زوجان يناقشان الحياة الزوجية والأسرية في إطار درامى ‏مشوق.‏

 

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وكانت آخر أعمال عمرو يوسف مسلسل “طايع” للمخرج عمرو سلامة، ومن تأليف خالد دياب ومحمد ‏دياب، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير ‏المرشدي وأحمد عبد الله محمود وسلوى محمد على ومحمود حافظ وأحمد داش وعلى قاسم ومحمد علي ومي ‏الغيطي ورشدي الشامي وهشام سليم ومها نصار وخالد الشرشابي وسماء إبراهيم وجميل برسوم وصلاح ‏عفيفي ومحمود جمعة وسعيد عبد الهادي وزيزي داغر وإبراهيم عبد الموجود وحسين أبو عميرة وعثمان ‏عبد اللطيف وأحمد صابر وآخرون‎.‎

 

 

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