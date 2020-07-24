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شكرا لقرائتكم خبر عن نسمات الصيف الرومانسية تجمع عمرو يوسف وكندة علوش على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر
عمرو يوسف
من ناحية أخرى، تلتقى الفنانة كندة علوش بالفنان محمد علاء فى حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولته عدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم هذه الأيام، ومقرر البدء تصويره الشهر المقبل، ويجسد الثنائى دور زوجان يناقشان الحياة الزوجية والأسرية في إطار درامى مشوق.
وكانت آخر أعمال عمرو يوسف مسلسل “طايع” للمخرج عمرو سلامة، ومن تأليف خالد دياب ومحمد دياب، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير المرشدي وأحمد عبد الله محمود وسلوى محمد على ومحمود حافظ وأحمد داش وعلى قاسم ومحمد علي ومي الغيطي ورشدي الشامي وهشام سليم ومها نصار وخالد الشرشابي وسماء إبراهيم وجميل برسوم وصلاح عفيفي ومحمود جمعة وسعيد عبد الهادي وزيزي داغر وإبراهيم عبد الموجود وحسين أبو عميرة وعثمان عبد اللطيف وأحمد صابر وآخرون.
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