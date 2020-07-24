شكرا لقرائتكم خبر عن العيد مش بس سينما.. تعرف على برنامج فرق "الفنون الشعبية" فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقدم الفرق الفنية بالبيت ‏الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة منتقاة ومتنوعة من الفقرات الفنية والعروض ‏المسرحية بدور العرض التابعة للبيت بالقاهرة والإسكندرية، اعتبارًا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك. ‏

فى القاهرة:‏

على مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، البطولة للفنانين "محمد ‏عادل، لقاء سويدان، رشا سامي" وكوكبة أخرى من الفنانين، العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر ‏عبيد، تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.‏

وعلى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بإشراف الفنانة لبنى الشيخ مدير القاعة، يقدم العرض المسرحي "أنا العريس" ‏من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، البطولة للفنانين" أمال رمزي، ممدوح درويش، شيكو، جمال حجازي، فتحي سعد" ‏تأليف د. أمين يوسف، إخراج صلاح لبيب .‏

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، فى مقره الدائم بالعجوزة، برنامج متميز لشعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان ‏أشرف شعبان، فى ثوب جديد غير مسبوق، يتضمن أكثر من ١٢ فقرة فنية من أمتع وأخطر فقرات فنون السيرك، ‏ويختتم البرنامج بفقرة استعراض الأسود والنمور .‏

‏ فى الإسكندرية:‏

اعتبارا من يوم ٢٣ يوليو على مسرح محمد عبد الوهاب، تقدم شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، أكثر من ١٠ ‏فقرات فنية منها "استعراض الثعابين، التوازن على الكراسي، المكعب، لايت مان، المطبخ الصينى، الساحر"، وذلك طوال ‏الموسم الصيفى .‏

كما يشهد مسرح عبد الوهاب اعتبارًا من يوم ٢٣ يوليو وعلى مدار الموسم الصيفى حفلات من الفرقة القومية للفنون ‏الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، وفرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صلاح، والفرقة القومية ‏للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد .‏

وخلال شهر أغسطس يعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة الفنان عبد المنعم محمد، ‏والبطولة للفنانين "مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق"، تأليف وإخراج محسن رزق، عقب ذلك تعرض مسرحية " سيرة حب" ‏من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع" وكوكبة ‏من نجوم المسرح، تأليف: أيمن الحكيم، تصميم استعراضات وإخراج: عادل عبده.‏

ويحرص البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر ‏فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد ‏المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض .‏

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