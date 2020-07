شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة من صغرها.. داكوتا جونسون تتذكر مشاهدها بمسلسل E.R بعد 25 سنة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئت النجمة داكوتا جونسون، بمشاهد لها فى المسلسل التليفزيونى "E.R"، الذى عرض له 15 موسما على التوالى منذ عام 1994 وحتى العام 2009، وشاركت داكوتا فى أحداث إحدى حلقاته بينما كان عمرها آنذاك 6 سنوات، أى أنها شاركت فى الموسم الثانى من المسلسل، وعرضت هذه المشاهد أثناء استضافتها فى لقاء عبر فيديوكونفرانس مع موقع "E.T".

ونشر موقع "E.T"، مقطع فيديو لاستضافة داكوتا جونسون، البالغة من العمر 30 عامًا، وقد بدت عليها علامات الدهشة بعد عرض مشاهدها فى المسلسل التليفزيونى التى مر عليه ما يصل إلى 25 عامًا، وكتب الموقع فى تعليقه على الفيديو: "داكوتا تفكر فى كونها فى سلسلة "E.R" عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات فقط.. وفى ظل المرح الذى حظيت به مع جميع الدعائم، تشارك الممثلة حماسها للموسم الثانى من فيلم The Alienist".

ER هو مسلسل تلفزيونى درامى طبى أمريكى كتبه الروائى والطبيب مايكل كريشتون، وتم بثه على NBC من 19 سبتمبر 1994 إلى 2 أبريل 2009، بإجمالى 331 حلقة تمتد على 15 موسمًا، وتم إنتاجه من قبل Constant c Productions و Amblin Television ، بالتعاون مع Warner Bros.

ويشار إلى أن النجمة داكوتا جونسون (Dakota Johnson)، كانت قد أثارت، قبل أيام، ضجة كبرى وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد تداول تصريحات على لسانها تشير إلى أنها ثنائية الجنس.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أثارت النجمة داكوتا جونسون ضجة على السوشيال ميديا، بعدما تداول رواد تويتر تصريحات لها تعود إلى عام 2017، جعلت معجبيها فى حالة دهشة على المنصة الاجتماعية، خاصة أن حديثها يشير إلى احتمالية كونها ثنائية الجنس.

النجمة داكوتا جونسون البالغة من العمر 30 عاما، قالت فى تصريحاتها :"لقد كنت فى مرحلة من حياتى حيث كنت مفتونة بشابات يتصالحن مع حياتهن الجنسية.. أعتقد أننى اختبر ذلك فى حياتى الخاصة، وهو أمر مثير للاهتمام بالنسبة لى".

وأضافت: "أنا لا أعمل بشكل جيد للغاية، ومشاعري، حتى الجيدة ، تزداد حدة لدرجة أنها تؤذى" ومع ذلك، كان الحديث عن حياتها بعد الانفصال هو الذى تسبب فى رد فعل قوى بين معجبيها على تويتر فى عام 2020، قائلة :"هل يمكننا أن نجعل الأمور مثيرة حقًا؟.. هل يمكننا القول إننى استغرق هذا الوقت لاستكشاف ازدواجيتى الجنسية؟".

والشهر الماضى، رصدت عدسات المصورين النجمة داكوتا جونسون وهى تتحرك من منزلها بعد تخفيف الحظر، ذاهبة لزيارة إحدى صديقاتها فى لوس أنجلوس، حيث كانت ترتدى ملابس بيضاء، وبدت فيها أنيقة وبسيطة، وحملت جونسون لاب توب وحقيبة يقدر ثمنها بنحو 950 جنيه إسترلينى.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE HIGH NOTE أول برومو للفيلم التى تقوم ببطولته النجمة داكوتا جونسون، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، وحددت الشركة المنتجة شهر مايو المقبل كموعد لطرح الفيلم الذى تراهن على نجاحه الممثلة داكوتا جونسون، حيث سبق وأدلت بتصريحات صحفية أكدت فيها على أن كواليس العمل كانت مميزة للغاية وأنها تثق فى نجاح العمل بعد طرحه إلى حد كبير.

فيلم THE HIGH NOTE تدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه على لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذى يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تنجح خلال مسيرتها سوى بأجزاء هذا العمل الشهير، والذى يستند فى نجاحه إلى جرأته إلى حد كبير.