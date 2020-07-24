شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض عضلاته أعلى يخت على شاطئ بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط النجم محمد رمضان صورًا خلال قضائه إجازته الصيفية على أحد شواطئ ‏الساحل الشمالى، واستعرض فيها عضلاته من أعلى يخت يقوده ‏داخل مياه الساحل. ‏

من ناحية أخرى حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان مع ‏النجم سوبر ساكو أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة ‏الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.‏

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، ‏حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت ‏فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب‎.‎

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‎"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏ لرمضان ‏‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي‎"‎.‎

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وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه ‏خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة،مؤكدا أنه بعد ‏مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق ‏فرصة بحجم موهبته الكبيرة‎.‎

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وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت ‏المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق ‏فرصة بحجم موهبته الكبيرة".‏