حليمة الشرباصيالخميس 2020/7/23 11:48 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة "دي سي كومكس" للإنتاج الفني طرح شكل جديد للبطل الخارق "باتمان" في قصصها المصورة الجديدة، بمناسبة طرح العدد 100 من السلسلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأبدع في الشكل الجديد المصمم جورجي خيمينيز، حيث غيّر لون بدلة باتمان إلى الأزرق السماوي، ورسم لوجو باتمان ضخماً باللون الأبيض الفضي على صدر البدلة.
وأضاف خيمينيز لوناً أزرق أكثر غمقة على منطقة الدرع في البدلة، وأخيراً أضاف حذاء عالي الرقبة لإتمام الشكل الجديد.
واستمد المصمم الإلهام لشكل البدلة الجديد من تلك التي ارتداها الممثل جورج كلوني في فيلم Batman & Robin "باتمان& روبن".
ووفقا لموقع "ذا ميكس" الأمريكي، كشفت الشركة عن الشكل الجديد في ملصق نشرته على موقعها الرسمي للعدد 100 من سلسلة قصصها المصورة، والذي يحمل اسم The Joker War "حرب الجوكر".
وذكرت الشركة أن القصة الجديدة سوف تتضمن شرحاً وافياً لأسباب تغيير البدلة ضمن سياق القصة، مؤكدة أنهم لن يتركوا شيئاً عالقاً دون تفسير.
كانت هذه تفاصيل خبر باتمان بإطلالة جديدة.. والسر في "العدد 100" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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