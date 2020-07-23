ذكريات باريس هيلتون المؤلمة في وثائقي الجديد

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالخميس 2020/7/23 11:47 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت نجمة برامج الواقع باريس هيلتون طرحها فيلما وثائقيا جديدا عن حياتها، عبر قناتها على موقع "يوتيوب" في وقت لاحق هذا العام.
ووفقاً لموقع "راديو تايمز" الأمريكي، أطلقت هيلتون اسم "هذه باريس This is Paris" على الوثائقي الجديد، تمهيداً لطرحه في 14 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويتضمن الوثائقي معلومات جديدة وشخصية للغاية عن حياة باريس هيلتون وتحديداً فترة مراهقتها، والصدمات الحياتية التي عاشتها في هذه الفترة من اعتداء جسدي وعلاقات عنيفة.
وكشفت هيلتون أن الوثائقي الجديد يشمل ظهور عدد من نجوم هوليوود، منهم كيم كارداشيان والممثلة كايل ريتشاردز.
كما نشرت مقطعاً من الوثائقي على حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، وقالت "لا أحد يعلم حقاً من أنا، لقد حدث شيئاً في طفولتي لم أتحدث عنه أبداً، وحتى الآن أحظى بكوابيس بسببه".
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