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شوف جمال مصر فى صور جديدة للنجم محمد رمضان بعرض البحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان، فى صور جديدة أثناء قضاء عطلة الصيف فى إحدى المدن الساحلية، والتقط الأسطورة صور على متن قارب "يخت" فى عرض البحر، واكتفى فى تعليقه على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، بكتابة "مصر"، فيما يظهر النجم عبر صوره هذه جمال الشواطئ المصرية ومياهها الصافية التى تظهر من خلفه فى الصور الجديدة التى لاقت تفاعلا كبيرا من جمهوره.

 

يأتى هذا بعد ساعات من ظهور النجم محمد رمضان فى صورة أخرى من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وفى هذه الصورة أيضًا خالف محمد رمضان عادته فى التفاعل مع متابعيه بصور من تحضيرات لأعماله القادمة أو بكتابة رسائل يتفاعل من خلالها معهم، ولم يعلق على هذه الصورة أيضًا.

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وكان قد حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بصورة له بصحبة ابنيه "على وكنز" أثناء قضائهم للعطلة الصيفية، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وظهر رمضان فى الصورة التى نشرها وبجواره أبنائه على وكنز، وسرعان ما استقبل رمضان الكثير من التعليقات على الصورة.

 

ويشار إلى أن أغنية "تيك توك" التى طرحها النجم محمد رمضان مع النجم سوبر ساكو، كانت قد حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.

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النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

 

"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساى".

 

وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة،مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة، وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".

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