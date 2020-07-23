شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريد شوقى يحكى موقفين كوميديين جمعاه مع يوسف وهبى وأنور وجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسجيل نادر للفنان الكبير الراحل فريد شوقى مع الصحفى الراحل يوسف خليفة والذى تم تسجيله فى منتصف ‏السبعينات تحدث فيه الملك فريد شوقى عن أكثر المواقف الكوميدية التى تعرض لها ولن ينساها على مدار حياته ‏الفنية‎.‎

وأكد الملك فى هذا التسجيل النادر له أنهم موقفان لم يستطع أن يتماسك فيهما من الضحك الأول أثناء مشاركته فى ‏الفرقة القومية مع الفنان الراحل يوسف وهبى وذلك أثناء عرض مسرحى لرواية باسم "اللص" للكاتب توفيق الحكيم لمشهد ‏جمع بينه وبين يوسف وهبي‎.‎والموقف الثانى جمعه مع الفنان الراحل أنور وجدى أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم باسم "خطف مراتى" عام 1954.‏

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وكانت قد تسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها ملك الترسو بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، فى ‏فبراير الماضى حيث حملت دورة المهرجان والتي تعد الأولى عنوان "مئوية فريد شوقى"، بحضور نخبة كبير من ‏نجوم الفن والإعلام المصريين، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة ‏عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.‏