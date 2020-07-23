شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فريد شوقى يحكى موقفين كوميديين جمعاه مع يوسف وهبى وأنور وجدى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الملك فى هذا التسجيل النادر له أنهم موقفان لم يستطع أن يتماسك فيهما من الضحك الأول أثناء مشاركته فى الفرقة القومية مع الفنان الراحل يوسف وهبى وذلك أثناء عرض مسرحى لرواية باسم "اللص" للكاتب توفيق الحكيم لمشهد جمع بينه وبين يوسف وهبي.والموقف الثانى جمعه مع الفنان الراحل أنور وجدى أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم باسم "خطف مراتى" عام 1954.
وكانت قد تسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها ملك الترسو بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، فى فبراير الماضى حيث حملت دورة المهرجان والتي تعد الأولى عنوان "مئوية فريد شوقى"، بحضور نخبة كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فريد شوقى يحكى موقفين كوميديين جمعاه مع يوسف وهبى وأنور وجدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.