وفاة المطرب البحريني سلمان زيمان بعد صراع مع سرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، المطرب البحريني سلمان زيمان، الذي غادر عالمنا قبل ساعات.

وكتب عبدالله "ولنا في ربوع صوتك ذكريات.. سلمان زيمان في ذمة الله، الله يرحمك يا فنان يا كبير".

جاءت وفاة سلمان، وفقًا لوسائل إعلام محلية، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، عن عمر يناهز 65 عامًا، وتم دفنه مساء اليوم في مقبرة المحرق، واقتصر العزاء على المقابر.

جدير بالذكر أن سلمان زيمان أحد أبرز نجوم الأغنية في البحرين، حقق شهرة واسعة في دول الخليج.

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