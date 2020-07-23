منذر رياحنة يقابل أحمد فلوكس في "سفينة نوح" رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعاقد الفنان الأردني منذر رياحنة على المشاركة في بطولة مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم التحضر له حاليًا، إذ التقى رياحنة مؤخراً مع فلوكس للتعاقد علي بطولة العمل الذي سوف يتم البدء في تصويره فور الانتهاء من اختيار باقي أبطاله.
ويعد مسلسل " سفينة نوح" هو باكورة إنتاج شركة "هالك ستوديوز" التي يمتلكها أحمد فلوكس، ويكتب السيناريو له الكاتب الصحفي محمد الشواف.
ومن جانبه، قال أحمد فلوكس إن سعادته كبيرة لانضمام منذر رياحنة إلى فريق عمل المسلسل، مضيفًا في بيان صحي "منذر ممثل موهوب لدرجة كبيرة ويحظى بحب الكثير من الجمهور في الوطن العربي".
يُذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز، إخراج شريف عرفة.
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