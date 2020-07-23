مشاكل الفنانين مع مديري أعمالهم.. آخرها القبض على "وزيري" بسبب هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

لم تكن أزمة المطربة هيفاء وهبي مع مدير أعمالها ومنتج آخر أفلامها "أشباح أوروبا"، هي الأولى في عالم الوسط الفني، وليست الأخيرة.

كانت نيابة قسم ثان الشيخ زايد حبس قررت محمد وزيري، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لها تهمة النصب وسرقة 63 مليون جنيه من هيفاء.

وهذه ليست الأزمة الأولى لهيفاء مع مديري الأعمال، فقد سبق أن اتهمها مصطفى سرور بأنها تعامله بشكل غير لائق وتخل ببنود التعاقد.

و"الخليج 365" يستعرض لكم مشكلات المطربين مع مديري أعمالهم، ومستشاريهم الإعلاميين..

ساندي

فجرت الفنانة ساندي، في 2016، أزمة عن علاقتها بمدير أعمالها، حيث أعلنت ساندي أن مدير أعمالها الذي تزوجته يهددها بصور فاضحة وأنه يستغلها.

غادة عبدالرازق

سبق أن اتهمت الفنانة غادة عبدالرازق مديرة أعمالها بسرقة مجوهراتها، رغم العلاقة القوية التي كانت بينهما وظهورهما في كل مكان.

محمد رمضان

بعد سنوات من التعاون تبرأ الفنان محمد رمضان من مستشارته الإعلامية هبة عبدالفتاح بشكل مفاجئ، ليوضح أن أي تصريح منها لا يمثله.

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شيرين عبدالوهاب

انفصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أكثر من مدير أعمال بسبب اختلافات بينهما، وكان آخرها ياسر خليل، الذي وصل الأمر، إلى اتهامه حسام حبيب، زوج شيرين الحالي، بالتعدي عليه، وصدر حكم أولى بحبس حبيب لمدة عام، وتم الاستئناف على الحكم.

تامر حسني

انفصل أيضا مؤخرا الفنان تامر حسني عن مدير أعماله محمد فؤاد، ليحل محله حسام حسني شقيق تامر، لكن دون خلافات ظاهرة للجمهور والإعلام.

محمد الشرنوبي

ربما تكون هي الأزمة الأبرز خلال الفترة الأخيرة، فالأزمة بين محمد الشرنوبي ومنتجته ومديرة أعماله سارة الطباخ، ما زالت في عرض مستمر.

فبعد أن هدأت الأوضاع، وحدث صلح بين الطرفين في فبراير الماضي، بعد اتهام الطباخ للشرنوبي بمخالفة التعاقد بينهما، ومنعه من الغناء، وبعد تقديم الشرنوبي دعوى لعدم الحصول على مستحقاته، عادت الأزمة من جديد، بعد إعلان الشرنوبي عن طرح أغنية مع شركة روتانا دون العودة إلى الطباخ، ما أدى إلى تصعيد الأمور مجددا.

تامر عاشور

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان تامر عاشور، أبلغه رسميا بشكواه ضد المنتجة سارة الطباخ.

وأضاف رمضان في تصريح سابق لمصراوي، أن الفنان تامر عاشور تقدم بشكوى رسمية ضد المنتجة سارة الطباخ.

واستكمل رمضان: "سارة الطباخ لم تلتزم بعقدها مع تامر عاشور كما أكد لي، ولم تضف له أي جديد خلال الـ6 أشهر الأولى من التعاقد، لا في الإنتاج، ولا الدعاية، وقد لجأ للنقابة لفسخ التعاقد بينهما".