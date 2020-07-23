إيرادات الأربعاء.. " The Invisible Man" الأول و"Bloodshot" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، من إيرادات أمس الأربعاء 22 يوليو..

احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 25 ألفًا و271 جنيها، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 24 ألفًا و499 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 22 ألفا و664 جنيها.

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يأتي في الترتيب الرابع فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 13 ألفًا و20 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 8 آلاف و744 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 5 آلاف و588 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "rev" والذي حقق 4 آلاف و977 جنيهًا، وفي المركز الثامن يأتي فيلم التحريك "Red Shoes and the Seven Dwarfs"، محققًا 4 آلاف و881 جنيهًا.

أما المركز التاسع فكان من نصيب فيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 4 آلاف و277 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "i still believe" بعد تحقيقه 3 آلاف و655 جنيها.