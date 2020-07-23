مساء اليوم.. ياسمين سمير ضيفة إدوارد في القاهرة اليوم

يستضيف اليوم الخميس الفنان إدوارد، مقدم برنامج القاهرة اليوم، الذي يبث عبر فضائية أوربت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساًء، الفنانة ياسمين سمير للحديث عن أعمالها في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تتحدث ياسمين عن مشاركتها في فيلم توأم

روحي، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، كما تتحدث عن دورها في مسرحيه جريمة في المعادي مع الفنان أشرف عبد الباقي.

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وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير آخر المشاهد منذ شهر

بعد فترة توقف، حيث تم استئناف آخر يومين وانتهى العمل بالكامل، والفيلم بطولة حسن الردّاد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوى، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، وإخراج عبد الرحمن زهران.