شاهد .. محمد رمضان يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي

يقضي النجم محمد رمضان إجازته الصيفية في مدينة مارينا بـالساحل الشمالي، حيث نشر رمضان بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد رمضان أثناء إجازته الصيفية داخل لانش، وعلق على الصورة قائلًا: بحب مصر. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخرًا كليب، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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