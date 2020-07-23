كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اماني التونسي تكشف لـ"الخليج 365 الفني" حقيقة قصة "توأم روحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر عدد من المواقع الإخبارية صباح اليوم أخبارا تفيد بقصة فيلم "توأم روحي"، وان هناك قصة ستدور أحداثها بسبب إصابة البطلة أمينة خليل بالسرطان وأنها تعمل مندوبة مبيعات.

ونفت المؤلفة اماني التونسي، الخبر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الفني" واكدت أن كل الاخبار خاطئة وليس لها أي أساس من الصحة.

وتابعت قصة الفيلم قصة رومانتك سايكو دراما لا يوجد فيها علاقه بالامراض والسرطان وايضا أمينة تعمل وظيفة أخري وليست مديرة مبيعات.

"توأم روحى"، تدور أحداثه فى إطار رومانسى، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وآخرين من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي