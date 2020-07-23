تراند اليوم : منة فضالي تنشر صورتها بتعليق غامض : كفاية إستغلال – إتفرج

شاركت الفنانة منة فضالى ، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: ” الإفراط في العطاء يعلم الناس الاستغلال ، الإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك

يذكر أن تشارك منة فضالي في فيلم “زنزانة 7” من بطولة النجوم احمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منه فضالي، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.