تراند اليوم : فلوس هيفاء تتسبب في حبس وزيري 15 يوما على ذمة التحقيق

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، الخميس، حبس محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق.

كانت أجهزة الأمن ضبطت “وزيري”، الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها “هيفاء” ضده عن طريق محاميها، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال.

وقررت نيابة الشيخ زايد- بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم بموجب توكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة للفنانة اللبنانية لدى المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات، استولى على أموالها.

وجدّد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي لـ15 يومًأ.

أول رد فعل من هيفاء وهبي بعد حبس وزيري

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كانت الفنانة هيفاء وهبي قد علقتعلى خبر حبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتهمة النصب عليها.

واكتفت هيفاء وهبي بنشر عبر خاصية Story: “الحمدلله”.

وجاء قرار النيابة بعد توجيه له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها، حسبما ذكر ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، لبرنامج “ET بالعربي”.

وقال قنطوش إن النيابة قررت حبس وزيري، في البلاغات المقدمة ضده وسيعلن تفاصيل التحقيقات في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

يذكر أن هيفاء وهبي سافرت قبل صدور القرار بحبس وزيري بساعات إلى لبنان لاستكمال تصوير مسلسلها “أسود فاتح”، ويشاركها في بطولته كل من ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.