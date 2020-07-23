تراند اليوم : نوال الزغبي لجمهورها : إبدأ يومك وإنهيه بإبتسامة

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت نوال الزغبي معلقة علي الصورة : عندما تبدأ يومك وتنهيه ، كن ممتنًا لكل شيء صغير في حياتك. ستدرك كم أنت مبارك حقًا.

وحازت الصورة على إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي:

الله يحفظك ، قمر ماشاء الله ، تجنني

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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم “أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة”.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا “اتحاربت” من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.