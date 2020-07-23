تراند اليوم : شاهد .. صورة لعمر كمال من شغله في دبي

نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب عمر كمال معلقا علي الصورة: صباحكم كله خير ورزق من ربنا

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

نجم النجوم ، القمر بزيادة ، بنحبك جدا

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وكان قد نفى المركز الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية ان يكون مجلس النقابة ناقش في اجتماعه الأخير أي أمر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليا عمر كمال أو أي موضوع يخص حالة بعينها، مؤكدا أنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الامر.

وأوضح بيان النقابة أن المركز الإعلامي هو المرجعية لأخبار النقابة.

واشار الى ان اجتماع المجلس الأخير اقتصر على مناقشة أمور عامة خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأضاف ان هذا التوقف أثر كثيرا على قدرة النقابة في مواجهة تلك الازمة لولا نجاحها خلال السنوات الماضية في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.