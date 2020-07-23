تراند اليوم : بالفيديو .. حلا شيحة تتذكر هذة الأيام : لحظات لاتنسي – إتفرج

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهوها بفيديو جديد تستعيد فيه ذكرياتها الجميلة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حلا شيحا برفقة شقيقتها والفنان تامر حسني وغيرهم من نجوم الفن، وعلقت حلا شيحة على الفيديو قائلة: تمر الأيام وتظل اللحظات التي لا تُنسي.

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وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت كالتالي:

احلى حلا، ربنا يحميكي، بنحبك أوي

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل” خيانة عهد” مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل عرض في رمضان الماضي 2020، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.