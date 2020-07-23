تراند اليوم : ربنا نصرها .. شوف أول رد من هيفاء وهبي بعد حبس محمد وزيري

علقت الفنانة هيفاء وهبي على خبر حبس مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتهمة النصب عليها.

واكتفت هيفاء وهبي بنشر عبر خاصية Story: “الحمدلله”.

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وجاء قرار النيابة بعد توجيه له تهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها، حسبما ذكر ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، لبرنامج “ET بالعربي”.

وقال قنطوش إن النيابة قررت حبس وزيري، في البلاغات المقدمة ضده وسيعلن تفاصيل التحقيقات في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

يذكر أن هيفاء وهبي سافرت قبل صدور القرار بحبس وزيري بساعات إلى لبنان لاستكمال تصوير مسلسلها “أسود فاتح”، ويشاركها في بطولته كل من ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.