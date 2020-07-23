فن ومشاهير

تراند اليوم : ربنا يخليكو لبعض .. صبا مبارك تحتفل بعيد ميلاد صديقة عمرها إنجي المقدم – إتفرج

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Amiraali 0 تبليغ

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احتفلت  الفنانة صبا مبارك بعيد ميلاد الفنانة انجي المقدم  عبر حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي  إنستجرام.

 

ونشرت صبا مبارك صورة تجمعها بإنجي المقدم و علقت قائلة : Happy happy birthday my beautiful shanshella

بحبك وحشيني يا حلوة من جوا و برا

 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى:

 

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ربا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ، القمرات

 

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس .

 

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي. حبك وحشتيني يا حلوة من برة و جوة

 

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