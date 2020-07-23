تراند اليوم : ربنا يخليكو لبعض .. صبا مبارك تحتفل بعيد ميلاد صديقة عمرها إنجي المقدم – إتفرج

احتفلت الفنانة صبا مبارك بعيد ميلاد الفنانة انجي المقدم عبر حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت صبا مبارك صورة تجمعها بإنجي المقدم و علقت قائلة : Happy happy birthday my beautiful shanshella

بحبك وحشيني يا حلوة من جوا و برا

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى:

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ربا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ، القمرات

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي. حبك وحشتيني يا حلوة من برة و جوة