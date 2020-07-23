تراند اليوم : بدأت بمطاردة غرامية.. “شويكار” تكشف قصة شقيقتها المزيفة “شاهيناز”- أتفرج

على الرغم من انتشار المعلومات المؤكدة حول وجود شقيقه تدعى “شاهيناز” للفنانة القديرة “شويكار”، والتى ظهرت فى العديد من الأفلام فى الستينات، منها فيلم “خلى بالك من زوزو” للفنانة الراحلة سعاد حسنى،

والنجم حسن فهمى، إلا أن شويكار فجرت مفاجأة كبيرة وكشفت لـ”عين”، أن الممثلة “شاهيناز طه” لا تربطها بها أى علاقة لا من قريب ولا بعيد، مشيرة إلى أن كل ما نشر ما هو إلا شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت شويكار أن الممثلة “شاهيناز طه” التي ظهرت معها فى فيلم مطاردة غرامية لا تربطها بها أي علاقة لا من قريب ولا بعيد، وما هى إلا ممثلة ضمن فريق الفيلم فقط لاغير، وأن شقيقتها التى تشابه اسمها مع الممثلة لن تعمل فى مجال الفن على الإطلاق.

وأشارت إلى أن شقيقتها متزوجة من مهندس وتعيش الآن في أمريكا، وكانت متزوجة من الملحن حلمي بكر فى عهد سابق، ولم تدخل إلى عالم التمثيل مطلقا.

ورحلت الفنانة شاهيناز طه،

في نوفمبر من العام 2018، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، حيث أعلن زوج ابنتها الطيار كريم سكر، خبر الوفاة وإقامة العزاء ، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يذكر أن شاهيناز طه ولدت بالقاهرة يوم 20 فبراير 1948، ووالدها كان والدها كان يعمل موظفا بهيئة البريد.

ودخلت شاهيناز دخلت الوسط الفني عام 1964، من خلال فيلم “المارد” وجسدت من خلاله شخصية “سعاد” ابنة الباشا، ووقتها كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

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وأهلتها ملامحها “الأجنبية” لتجسيد شخصية الفتاة الأرستقراطية، ومن أبرز أعمالها الفنية “خلي بالك من زوزو”، “مطاردة غرامية”، “زمان يا حب”، “شاطئ المرح”، “7 أيام في الجنة”، “عدو المرأة”.

وشاركت أيضا في عمل مسرحي واحد هو “مطار الحب” عام 1970م، كما قدمت آخر أعمالها الفنية عام 1974، وهو فيلم “آنسات وسيدات” وكانت تبلغ من العمر 26عامًا، لتعتزل الفن تاركة 19 عملًا سينمائيًا، وتفرغت بعدها لأسرتها، وأنجبت 3 أبناء هم “ريهام” و”دينا” و”شريف الديب”.

ونفت الفنانة شويكار بعد فترة طويلة من الاعتقاد أن شاهيناز طه شقيقتها، وقالت أنها كانت زميلة في العمل، وفسر البعض هذه الشائعة بتشابه اسمها مع اسم “شاهيناز” شقيقة شويكار والزوجة السابقة للموسيقار حلمي بكر.