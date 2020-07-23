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شكرا لقرائتكم خبر عن الساحة الفنية البحرينية والخليجية تفقد الفنان البحريني سلمان دعيج خليفة بن زيمان والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
فقدت الساحة الفنية البحرينية والخليجية، الفنان البحريني سلمان دعيج خليفة بن زيمان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 66 عاماً، وذلك بعد مسيرة عطاء طويلة في عالم الغناء والتلحين، قدم خلالها العديد من الأعمال التي لاقت صدى واسعا في الساحة الفنية.
وأسهم الراحل في تأسيس فرقة أجراس، التي حققت انتشارا خليجيا وعربيا، حيث قدمت مجموعة من الأعمال ذات القيمة والبصمة الفنية وقدم في مشواره الفني العديد من الأعمال الغنائية التي مازالت تردد نظرا لما حظيت به من تميز لحنا وأداء ومنها "أقبل العيد" و «يا مقلة عيني» و«هيفاء» و«الطائر الهيمان» و«أم الجدائل» و«أبو الفعايل» و«ولي في ربوع الشمال»، إضافة إلى غنائه اللون العدني مثل «الحب أسرار» و«كان ذا أول» و«أحلى الليالي» و«بعدت عني».
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