آمبر هيرد: جوني ديب أطلق عليّ “قنابل” من الزجاجات

متابعة بتجـــــــــــرد: نفت الممثلة آمبر هيرد، اليوم الأربعاء، قطع طرف إصبع زوجها السابق الممثل جوني ديب أثناء شجار عنيف قائلة: إن نجم هوليوود كان يلقي الزجاجات عليها «مثل القنابل».

وتدلي هيرد بشهادتها أمام المحكمة العليا في لندن لليوم الثالث على التوالي لصالح صحيفة صن البريطانية التي يقاضيها ديب ويتهمها بالتشهير بعد أن نعتته بأنه «ضارب زوجته» في مقال في 2018

وسُئلت الممثلة عن واقعة في أستراليا في مارس 2015 تقول إنها تعرضت خلالها لمعاناة احتجازها كرهينة لمدة 3 أيام.

واتهمت هيرد زوجها السابق ديب (57 عاماً) بطل سلسلة أفلام «بايرتس أوف ذا كاريبيان» (قراصنة الكاريبي) بالإيذاء البدني في أكثر من 14 مناسبة.

ويقول ديب إن طرف إصبعه قُطع أثناء شجار مع هيرد (34 عاماً) عندما رشقته بزجاجة كبيرة أصابت يده.

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وقالت هيرد: ألقيت أشياء فقط لأتمكن من الفرار من جوني عندما كان يضربني.

وقالت إنها أخذت زجاجة كان يشرب منها وهشمتها على الأرض، ما أثار رد فعل غاضباً منه. فأمسك بزجاجات وبدأ في إلقائها.

وقالت إلينور لوز محامية ديب: إن ادعاء هيرد بأن ديب قطع إصبعه عندما حطم هاتفاً على الجدار وواصل ضربها محض كذب.

واتهمت المحامية هيرد بإطفاء سيجارة في خد ديب.

ومن المقرر أن تستكمل المحاكمة، الأسبوع المقبل، لكن ليس من المتوقع صدور حكم على الفور.