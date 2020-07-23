ميغان فوكس: عرفت خطيبي بالحاسة السادسة

متابعة بتجــــــــــرد: قالت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس إنها عرفت أنها ستحب وتلتقي بفارس أحلامها بحاستها السادسة قبل أن تلتقي خطيبها المطرب ماشين جان كيلي.

وأشارت فوكس (34 سنة) إلى أنها تعتبر أنها وكيلي (30 سنة) روح واحدة مقسومة لنصفين، موضحة أن الحب بينهما كان من أول نظرة، وحدث الانجذاب بصورة فورية بمجرد أن التقيا قبل أن يشاركا في بطولة الفيلم المقبل.

وأوضحت نجمة «المتحولون» أنها شعرت أن شيئاً ما سيحدث لقلبها وعواطفها بعد انفصالها عن زوجها بريان أوستن غرين في مايو الماضي عقب زواج استمر 10 سنوات، وترسخ ذلك الشعور في أعماقها.

وأضافت أنها قالت لنفسها: «ترى من سيلعب ذلك الدور، من هو الحبيب المجهول؟»، وعندما شاهدت كيلي قالت لنفسها هذه هي الإجابة، وسرعان ما سرت كيمياء الحب بينهما من النظرة الأولى!

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ووصفت ميغان علاقتها مع كيلي بأنها تعتبر أنهما أشبه بشعلتي نار متطابقتين، أو روح واحدة انقسمت نصفين وحل كل نصف في جسد مختلف.

واعترفت بأنها هي التي بادرت بدعوة مطرب الراب إلى العشاء في اليوم الثاني للتصوير، وقالت له إن نجمها يوافق نجمه.

من جانبه، أقر كيلي بأنه كان يقف بجوار السلم لكي يحظى برؤية ميغان وهي صاعدة، ويراها وهي خارجة من سيارتها، على أمل أن تحدثه ويتعرف عليها، منوهاً بأنه يعتبر نفسه محظوظاً وأسعد إنسان في الكون لأنه ارتبط بالنجمة التي خفق لها قلبه.