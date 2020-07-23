تايلور سويفت تُصدر “فولكلور”

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت المغنية الأمريكية تايلور سويفت جمهورها بإعلانها، الخميس، إصدار أسطوانة جديدة بعنوان “فولكلور”، هي الثامنة لها.

وتتضمن الأسطوانة 16 أغنية، فيما تشمل النسخة «المميزة» أغنية إضافية عنوانها “ذي ليكس”، على ما أوضحت المغنية على شبكة إنستغرام.

وأضافت المغنية الثلاثينية “معظم الأمور التي كنت قد خططت لها هذا الصيف لم تحصل، ولكن ثمة أمر لم أخطط له وقد تحقق بالفعل”، في إشارة إلى هذه الأسطوانة.

وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة “بون آيفر”، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة “ذو ناشيونال” آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الـ16.

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وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.

وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان: “لافر”.

وتربعت الأسطوانات الـ6 الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.