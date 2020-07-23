مارسيل خليفة يُجري عملية جراحية في استراليا

انتشرت في الساعات الماضية صورة للفنان مارسيل خليفة أثناء تواجده على السرير في المستشفى، ليتبين لاحقًا ان الفنان اللبناني أجرى عملية جراحية في القلب، في أحد المستشفيات بمدينة سيدني الأسترالية، وذلك عقب تعرضه وعكة صحية ألمَّت به.

في التفاصيل ان “خليفة” تعرض لإنسداد في بعض شرايين القلب، هذا الأمر دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية في القلب له، والتي تكللت بالنجاح.

من جهته طمأن خليفة جمهوره حيث قال لـ “النهار”: “عززنا الشرايين التي تضخ حباً وفرحاً ودماً للقلب”.

نذكر أن الفنان مارسيل خليفة قد كشف في ابريل الفائت عن إصابة ابنه رامي بفيروس كورونا المستجد، معلناً في الوقت نفسه.