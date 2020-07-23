تركي آل الشيخ يقدّم عرضًا للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد أزمته الأخيرة

Jul 23, 2020
عرض رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عمل فني على الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، معلناً في الوقت عينه تضامنه معه بعد أزمته الأخيرة.
وقدّم تركي آل الشيخ للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عرضاً بالمشاركة في فيلمه الجديد، وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع فايسبوك “بتشرف إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يكون له دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق”.
وكان عبد الرحمن أبو زهرة قد أثار حالة من الجدل، حينما أعلن عن حزنه وتعرضه للاكتئاب وتفكيره في الاعتزال بسبب المعاملة التي يلقاها من قبل صناع الأعمال.
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