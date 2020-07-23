شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بردود الفعل الإيجابية على أغنية "صاحبة رأى": أنا محظوظة لوجودكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة إليسا، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".

يأتى هذا بعدما طرحت، النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

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وكانت النجمة اللبنانية إليسا شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، حيث تظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وأمامها "رومان"، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمى لألبومى الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".

إليسا كانت قد نشرت خلال الأيام الماضية، العديد من الصور، والبوسترات لألبومها صاحبة رأى، وهى البوسترات التى أثار ت حالة من الجدل بسبب جرأتها، ولكنها أعلنت اليوم، أن هذا البوستر هو الرسمى لألبومها "صاحبة رأى".