إنفوجراف .. قائمة مشاهير النساء الأعلى ربحًا من انستجرام فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لتقرير موقع hopperhq تحتل عدد من النجمات الصدارة في قائمة النساء الأكثر ربحًا من موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في ٢٠٢٠ فى الأنفوجراف التالى نستعرض أهمهن .. كايلى جينر عدد المتابعين: 185 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 986 ألف دولار كيم كارداشيان ويست عدد المتابعين: 179 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 858 ألف دولار أمريكي أريانا جراندي عدد المتابعين: 194 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 853 ألف دولار أمريكي سيلينا جوميز عدد المتابعين: 183 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 848 ألف دولار أمريكي بيونسيه عدد المتابعين: 148.7 مليون سعر البوست المدفوع على حسابها: 770 ألف دولار أمريكي تايلور سويفت عدد المتابعين: 135 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 722 ألف دولار أمريكي جنيفر لوبيز عدد المتابعين: 126 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: ألف 663 دولار أمريكي Advertisements نيكى ميناج عدد المتابعين: 118 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 625 ألف دولار أمريكي كيندال جينر عدد المتابعين: 134 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي كلوى كارداشيان عدد المتابعين: 116 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي مايلى سايروس عدد المتابعين: 96.9 مليون سعر البوست المدفوع على حسابها: 593 ألف دولار أمريكي كورتنى كارداشيان عدد المتابعين: 96.9 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 514 ألف دولار أمريكي ديمى لوفاتو عدد المتابعين: 88 مليونا سعر البوست المدفوع على حسابها: 455 ألف دولار أمريكي ريهانا عدد المتابعين: 84.9 مليون سعر البوست المدفوع على حسابها: 449 ألف دولار أمريكي

قائمة الجمات الأعلى ربحًا من انستجرام في 2020

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