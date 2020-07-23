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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. قائمة مشاهير النساء الأعلى ربحًا من انستجرام فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لتقرير موقع hopperhq تحتل عدد من النجمات الصدارة في قائمة النساء الأكثر ربحًا من موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في ٢٠٢٠
فى الأنفوجراف التالى نستعرض أهمهن ..
كايلى جينر
عدد المتابعين: 185 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 986 ألف دولار
كيم كارداشيان ويست
عدد المتابعين: 179 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 858 ألف دولار أمريكي
أريانا جراندي
عدد المتابعين: 194 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 853 ألف دولار أمريكي
سيلينا جوميز
عدد المتابعين: 183 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 848 ألف دولار أمريكي
بيونسيه
عدد المتابعين: 148.7 مليون
سعر البوست المدفوع على حسابها: 770 ألف دولار أمريكي
تايلور سويفت
عدد المتابعين: 135 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 722 ألف دولار أمريكي
جنيفر لوبيز
عدد المتابعين: 126 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: ألف 663 دولار أمريكي
نيكى ميناج
عدد المتابعين: 118 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 625 ألف دولار أمريكي
كيندال جينر
عدد المتابعين: 134 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي
كلوى كارداشيان
عدد المتابعين: 116 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي
مايلى سايروس
عدد المتابعين: 96.9 مليون
سعر البوست المدفوع على حسابها: 593 ألف دولار أمريكي
كورتنى كارداشيان
عدد المتابعين: 96.9 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 514 ألف دولار أمريكي
ديمى لوفاتو
عدد المتابعين: 88 مليونا
سعر البوست المدفوع على حسابها: 455 ألف دولار أمريكي
ريهانا
عدد المتابعين: 84.9 مليون
سعر البوست المدفوع على حسابها: 449 ألف دولار أمريكي
قائمة الجمات الأعلى ربحًا من انستجرام في 2020
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