فن ومشاهير

إنفوجراف .. قائمة مشاهير النساء الأعلى ربحًا من انستجرام فى 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. قائمة مشاهير النساء الأعلى ربحًا من انستجرام فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لتقرير موقع hopperhq تحتل عدد من النجمات الصدارة في قائمة النساء الأكثر ربحًا من موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام في ٢٠٢٠

 

 فى الأنفوجراف التالى نستعرض أهمهن ..

 

 

 كايلى جينر

عدد المتابعين: 185 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 986 ألف دولار

كايلي جينز

كيم كارداشيان ويست

عدد المتابعين: 179 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 858 ألف دولار أمريكي

كيم كارداشيان

 أريانا جراندي

عدد المتابعين: 194 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 853 ألف دولار أمريكي

أريانا جراندي

سيلينا جوميز

عدد المتابعين: 183 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 848 ألف دولار أمريكي

سيلينا جوميز

بيونسيه

عدد المتابعين: 148.7 مليون

سعر البوست المدفوع على حسابها: 770 ألف دولار أمريكي

بيونسيه

 

تايلور سويفت

عدد المتابعين: 135 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 722 ألف دولار أمريكي

تايلور سويفت

 

جنيفر لوبيز

عدد المتابعين: 126 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: ألف 663 دولار أمريكي

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جنيفر لوبيز

 

نيكى ميناج

عدد المتابعين: 118 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 625 ألف دولار أمريكي

نيكي ميناج

 

كيندال جينر

عدد المتابعين: 134 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي

كيندال جينر

 

كلوى كارداشيان

عدد المتابعين: 116 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 608 آلاف دولار أمريكي

كلوى كارداشيان

مايلى سايروس

عدد المتابعين: 96.9 مليون

سعر البوست المدفوع على حسابها: 593 ألف دولار أمريكي

مايلي سايروس

كورتنى كارداشيان

عدد المتابعين: 96.9 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 514 ألف دولار أمريكي

كورتنى كارداشيان

 

ديمى لوفاتو

عدد المتابعين: 88 مليونا

سعر البوست المدفوع على حسابها: 455 ألف دولار أمريكي

ديمي لوفاتو

 

ريهانا

عدد المتابعين: 84.9 مليون

سعر البوست المدفوع على حسابها: 449 ألف دولار أمريكي

ريهانا

قائمة الجمات الأعلى ربحًا من انستجرام في 2020
قائمة الجمات الأعلى ربحًا من انستجرام في 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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