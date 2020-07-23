شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لم يعتزلوا الفن لكن أبعدهم المرض عن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لسنوات طويلة تعلق المشاهدون بإطلالاتهم، كانوا ملء السمع والبصر، فنانون كبار ارتبط بهم الجمهور، حتى باغتهم المرض الذى أبعدهم عن النجومية والأضواء رغماً عنهم؛ ليبتعدوا عن الأضواء مجبرين على التقاعد؛ خصوصًا بعدما تسبب المرض فى تغيُّر ملامح بعضهم، وتسبب للبعض الآخر فى عدم القدرة على الحركة بمفرده.

لطفى لبيب

فاجأ الفنان لطفى لبيب محبيه بإعلانه عن تردى أوضاعه الصحية إثر إصابته بجلطة فى المخ، والتى تركت بدورها آثاراً واضحة على حركة ذراعه وقدمه اليسرى، وهو ما أثر على اختياراته الفنية التى أصبحت محدودة للغاية.

ووجه "لبيب" فى فيديو عرضه التليفزيون المصرى، قبل بدء حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة": رسالة لجمهوره الذى ينتظر أعماله القادمة: "أنا فى حالة مرض، مقدرش اشتغل.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. وادعولى ربنا يشفينى".

وكان الفنان لطفى لبيب أصيب بجلطة فى المخ منذ 3 سنوات فى شهر مايو عام 2017 وكان وقتها يشارك فى مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام وأثرت هذه الجلطة على الجانب الأيسر من جسده يده وساقه اليسرى.

المنتصر بالله

أصيب الفنان المنتصر بالله أصيب بجلطة فى المخ عام 2008 أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، والإذاعى عوام على بر الهوى لكنه لم يستمر طويلًا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.

وأكدت زوجة المنتصر لله أن حركته بسيطة ويقضى أغلب الوقت نائماً، وقالت: "طبعا هو نفسياً متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته".

محمود ياسين

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ابتعد الفنان محمود ياسين عن الفن منذ آخر فيلم قدمه فى عام 2012 وهو "جدو حبيبى"؛ نظراً لمعاناته من مشكلات فى القلب، إذ لا تسمح حالته الصحيّة بالعمل لساعات طويلة أو الخروج من المنزل إلا نادراً.

ويغيب الفنان محمود ياسين عن الأعمال الفنية بسبب حالته الصحية التى لم تعد تسمح له بالعمل. بينما كان آخر ظهور له خلال حفل تكريمه بمهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط عام 2015، ونفت زوجته الفنانة شهيرة إصابته بألزهايمر.

صلاح السعدنى

ابتعد الفنان صلاح السعدنى عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات؛ بينما أصبحت حركته محدودة للغاية؛ بسبب حالته الصحية وتقدم العمر به إذ لم يظهر فى أى مناسبات فنية منذ عدة سنوات، إلا أن ابنه أحمد السعدنى ينشر بين فترة وأخرى صورة للعمدة على مواقع التواصل الاجتماعى يطمئن بها عشاقه .

يشار إلى أن آخر أعمال النجم الكبير صلاح السعدنى مسلسل "القاصرات" عام 2013، وشارك فى بطولته داليا البحيرى، لقاء سويدان، نهال عنبر، منة عرفة، وآخرون، تأليف سماح الحريرى، إخراج مجدى أبو عميرة.

شريهان

تسبب مرض الفنانة شريهان فى نهاية التسعينيات بابتعادها عن التمثيل؛ حيث خضعت لرحلة علاج طويلة خارج مصر. إذ أصيبت شريهان بسرطان الغدد اللعابية عام 2002، حيث أجرت عملية جراحية فى وجهها لإزالة الورم ورغم تعافيها منذ سنوات؛ فإن الأثر الذى تركه المرض على وجهها جعلها تفضل الابتعاد عن التمثيل.

شريهان أعلنت عودتها إلى الفن منذ عام 2011، لكن حتى الآن لا تزال عودتها متعثرة مع تأخُّر المشروعات التى كان يفترض أن تقدمها، وآخرها العروض المسرحية مع شركة "العدل جروب".

نجلاء فتحى

على الرغم من ابتعاد الفنانة نجلاء فتحى عن التمثيل منذ 20 عاماً، وتحديداً منذ تقديمها لسهرة تلفزيونية بعنوان "اللحظات الأخيرة" عام 2000، إلا أنها لم تعلن اعتزالها التمثيل بشكل رسمى، وكانت تعتزم العودة للحياة الفنية من جديد، إلا أنها أصيبت بمرض "الصدفية المستعصية"، وسافرت بسببها إلى سويسرا رفقة زوجها الراحل حمدى قنديل لتلقى العلاج، لكنها لم تُشفَ منه بعد.