شكرا لقرائتكم خبر عن "عدى الكلام" لسعد لمجرد تتخطى حاجز 13 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم المغربى سعد لمجرد بوصول مشاهدات كليبه الجديد "عدى الكلام" لأكثر من 13 مليون مشاهدة، بعد أسبوع من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وكان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على "إنستجرام": "احتراما ‏لروحالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعلمثواها الجنة".

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كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏علىالغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنهامن كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققتأغنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسيةباريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.