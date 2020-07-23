شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيش قصة حب جديدة؟ أحمد سعد بصورة مع مصممة أزياء: كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار المطرب احمد سعد جدلا واسعا مؤخراً من خلال خاصية الستوري عبر حسابه على موقع انستجرام، وذلك بعدما نشر عدة صور له تجمعه بمصممة الأزياء علياء بسيونى، ووجه لها رسالة بكتابة : كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي"، وما ان نشر تلك الصورة بهذا التعليق حتى تكهن كثيرون بأن سعد يعيش قصة حب جديدة.



احمد سعد على انستجرام



احمد سعد فى صورة اخرى

وظهر الفنان أحمد سعد، مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى دون الإعلان رسميًا عن الأمر حتى الآن.

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وكان شارك الفنان أحمد سعد جمهوره قبل ايام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "أنا وصديقى حسن شاكوش".

من ناحية أخرى ينتظر النجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش طرح أغنية "100 حساب"، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.