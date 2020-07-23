شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تغنى تتر برنامج "فلفل أحمر" على قناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الفنانة مى سليم، أغنية جديدة، أمس الأربعاء، بعنوان "فلفل أحمر" لتكون تتر برنامج يحمل نفس الاسم مقرر انطلاقه على قناة النادى الأهلى، من كلمات أحمد عبد النبى ألحان و توزيع محمد شفيق.



مى سليم بعد تسجيل الأغنية

واستأنفت مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيط حرير" الأسبوع الماضى بعد توقف 5 أشهر بسبب فيروس كورونا والعمل بطولة بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، سوسن بدر، مى سليم، نيكولا معوض، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار و تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وتنتظر مى سليم استئناف تصوير مسلسل "اختراق 2 " الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عيد والسعودى طلال السدر، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، حيث توقف العمل بسبب كورونا لاسيما وأنه يتطلب السفر الى السعودية وكذلك حضور الممثلين السعودين الى مصر لتصوير مشاهدهم.

وكان آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من 45 حلقة وتم عرضه على قناة ON وشاركت فى بطولته إلى جانب إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.