شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يحتفل بعيد ميلاد والدته:" أحلى بنت و ألذ أم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد الفيشاوى، بعيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفى عبر حسابه على انستجرام، حيث نشر صورة لوالدته فى شبابها وكتبعليها قائلا:"غير أنك ممثلة عظيمة حضرتك أحلى بنت و ألذ أم كل سنة وانتى طيبة يا سمسم".

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وفى سياق آخر شارك الفنان أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، فيديو، وهويمازح النجم الكبير خالد الصاوى، بطريقة مصافحة عنيفة، فيما أخذ الصاوى، يتحدث بكلام غير مفهوم اختتمه بكلمة، " Good brother"،حيث أكد المتابعون أن الثنائى معروفان بأنهما دائمى الظهور بشكل غريب فى فيديوهاتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، ورغمذلك يحب الجمهور فيهما التلقائية.

وكانت زوجة أحمد الفيشاوى، ندى الكامل، نشرت صورة من لوكيشن تصوير فيلم "30 مارس"، والذى بدأ تصويره خلال الفترة الماضية،وذلك عبر حسابها على "فيس بوك".

وظهرت ندى الكامل وهى تجلس بجوار زوجها، كما ظهرت فى سيلفى آخر مع دينا الشربينى، حيث علقت على ظهورها مع دينا قائلة: "منأطلف وأطيب وأحلى الناس، اللي فعلا يخلوك تحبهم، خفة دم وروح حلوة أم روح حلوة"