شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ولطيفة فى ذكرى ثورة 23 يوليو: "أرست مبادئ العدالة الاجتماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب الشعبى حكيم، عبر حسابه بموقع انستجرام، على الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، موضحا أنها رسخت العدالة الاجتماعية والمساواة، حيث كتب قائلاً :"ثورة 23 يوليو المجيدة، أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية وساهمت في استرداد الشعب كرامته وتقرير مصيره وبناء مستقبله بأيدي ابنائه المخلصين ..كل سنة وكلنا ايد واحدة في حب مصر".



حكيم عبر انستجرام

وشاركت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بموقع تويتر، جمهورها أغنيتها "مصنع الرجالة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو اليوم، وعلقت قائلة:" مصنع الرجالة كل سنة ومصروشعبها و جيشها بخير وسلام ذكرى23 يوليو".

وكانت طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدى المهيرى وعلقت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تويتر: "رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب.. اسمعوا أغنيتي الجديدة رد الباب وغرب، كلمات وألحان جمال عيسى توزيع حمدي المهيري".

يشار إلى أن أحدث أغانى النجمة التونسية لطيفة تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.

وكان طرح المطرب الشعبى حكيم أخر أعماله أغنيات ألبومه الجديد "الله يسامحك" الذى يحمل عنوان "الراجل الصح" والأغنية من كلمات أمل الطائر، ألحان حسام الدين مصطفى، هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، مكساج أحمد جودة، الماستر أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

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