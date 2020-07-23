شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تطلق غدا أغنية "Un Dia One Day" مع 2 من أهم نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل لكل عشاق الموسيقى والغناء مفاجأة من العيار الثقيل وهو تعاون ثلاثة من أهم وأشهر المغنيين معا، فقد كشفت النجمة العالمية دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما أنها بصدد إطلاق أغنية تعاونت فيها مع المغنى باد بانى " Bad Bunny " من بورتو ريكو والكولومبي J Balvin.

وحددت دوا ليبا أن إطلاق الأغنية الجديدة والتى حملت اسم " Un Dia (One Day) " غدا الجمعة ، وهو الخبر الذي أثار حماس قطاع كبير من محبي وعشاق النجمة الشهيرة من شتي أنحاء العالم.



دوا ليبا مع باد باني و J Balvin

يذكر أن خبر تعاون النجمة العالمية دوا ليبا مع النجمة الشهيرة مادونا أصبح حديث الملايين من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، وتصدر اسم النجمتين عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ، وقد أشار مدير أعمال النجمة دوا ليبا أن هناك عمل " محتمل " يجمع النجمتين ، فالنجمة الشابة لديها تطلعات للعمل مع أيقونة الموسيقي و الغناء المخضرمة البالغة من العمر ( 61 عاما )، و في الواقع أن ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) حصلت على بعض الإلهام من مادونا أثناء إعداد ألبومها الأخير " future nostalgia "، وأكد أن هناك خطة للتواصل مع مادونا من أجل التعاون مع دوا ليبا في إحدى الأغنيات الجديدة ، وما عليه الآن هو فقط أن يبعث لها برسالة و ينتظر ردها.