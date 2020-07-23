شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مها أحمد تتعاقد على عمل فنى جديد وتحتفل بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلادها، برفقة نجلها عادل مجدى كامل، وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، كما أن هذا الاحتفال كان على هامش تعاقدها على عمل فني جديد معهما، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

وكانت الفنانة مها أحمد، احتفلت، عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" بصحبة ابنها عادل مجدى كامل، خلال رقصهما وغنائها على أنغام أغانى النجم محمد رمضان، مما نال من إعجاب جمهورها.

وكان عادل مجدى كامل احتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة مها أحمد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر صورة له بصحبتها أمام تورتة عيد الميلاد التى تحتوى على مجموعة من صور والدته، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك أبداً.. وتفضلى دايماً جنبى ومعايا، وتفضل ضحتك ماليا كل حاجة فى دنيتى يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذ أم فى الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.