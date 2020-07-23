شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل نسمة عبد العزيز على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز حفلا فى الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح النافورة بالأوبرا يتضمن مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية منها رقصة السيف لـ ارام خاتشاتوريان، مقدمة ويليام تل لـ جواكينو روسينى، تمايل لـ لويس ديميتريو، دسباسيتو لـ دادى يانكى، مامبو جامبو لـ بيريز برادو.

بالإضافة إلى عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التى أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها فى هويد الليل – البخيل وانا لـ عمر خيرت ، فى بوم وليلة لـ محمد عبد الوهاب ، حلوة يا بلدى - سواح لـ بليغ حمدى ، حارة السقايين لـ منير مراد ، يا واد يا تقيل لـ كمال الطويل ، يونس لـ محمد رحيم ، سهر الليالى لـ الياس رحبانى.

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الآت الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية ومختلف المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب أميرة الايقاع نظرا لبراعتها فى العزف على جميع الالات الايقاعية.