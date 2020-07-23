شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان حماة أحمد آدم فى فيلمه "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة سلوى عثمان لقائمة أبطال فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية فى الديكورات الخاصة بالعمل، وتجسد سلوى عثمان دور حماة بطل العمل، وتحاول أن تكون بجابنه خلال الأحداث فى إطار كوميدى انسانى بعد المواقف الصعبة التى يتعرض لها مع رجل الأعمال الذى يعمل عنده سائقا ويجسده محسن محيى الدين.

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول سائق ويجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة وأنه مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين.

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وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى، والعمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت، وينتقل بعدها فريق العمل إلى التصوير داخل مدينة الإنتاج السينمائى مرة أخرى.

الفيلم من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويبتعد أحمد أدم في هذا العمل عن شخصية القرموطى التي قدمها في آخر فيلمين وهما «قرمط بيتمرمط» العام الماضي و«القرموطي على خط النار» عام 2017.