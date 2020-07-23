شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان فى أحدث صورة له بـ"شورت" جينيز وقميص "كاجول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان فى أحدث صورة له من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، الغريب أن رمضان الذى اعتاد على التفاعل مع متابعيه بصور من تحضيرات لأعماله القادمة أو بكتابة رسائل يتفاعل من خلالها معهم، لم يعلق على الصور مطلقاً.



محمد رمضان

وكان قد حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بصورة له بصحبة ابنيه "على وكنز" أثناء قضائهم للعطلة الصيفية، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر رمضان في الصورة التي نشرها وبجواره أبنائه على وكنز، وسرعان ما استقبل رمضان الكثير من التعليقات على الصورة.