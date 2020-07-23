شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" لمحمد رمضان تحقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان مع النجم سوبر ساكو أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى حققت فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب.

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"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.

وأشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة،مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة.

وكتب رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال أيقنت أننا أمام مُخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة".