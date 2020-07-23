شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ثورة يوليو.. تعرف على معركة العندليب وكوكب الشرق حبا فى عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان فى مقدمة المطربين الذين تغنوا بالثورة، حيث قدم 67 أغنية وطنية عن إنجازات الثورة والسلطة والفرح بالنصر فلقبه المصريون بـ"مطرب الثورة الأول".

أغنيات كثيرة قدمها عبد الحليم فى حب الوطن، لكن من أكثر الأغنيات التى عرفت له هى الأغانى التى تحمل النازع الوطنى، والتى تحمس الشعب على المقاومة والاستبسال والتضحية من أجل الوطن، ومن أشهر أغانيه أغنية "ناصر يا حرية"، وأغنية "إحنا الشعب" التى غناها بعد اختيار عبد الناصر رئيسا للبلاد، وأغنية "يا جمال يا حبيب الملايين"، وهى من ألحان كمال الطويل وكلمات صلاح جاهين، وأغنية "حكاية شعب" الذى غناها عند وضع حجر الأساس لبناء السد العالى عام 1960.

لكن كوكب الشرق أم كلثوم كانت فى منافسة دائماً مع عبد الحليم حافظ على حب جمال عبد الناصر وأكبر دليل على ذلك الخلاف الذى حدث بينهما خلال مشاركتهما بإحدى الحفلات المقامة تخليداً لذكرى ثورة يوليو بحضور الرئيس جمال عبد الناصر، ورغم أن كلثوم غنت للملك واعتبرها البعض أنها كانت معارضة لثورة يوليو، إلا أن أم كلثوم أثبتت العكس وكشفت عن إعجابها الشديد بجمال عبد الناصر وبإنجازاته وحبه الشديد للشعب المصرى، وقدمت أكثر من أغنية تعبر عن هذا الموقف وأبرزها أغنية "يا جمال يا مثال الوطنية" وأغنية "حبيب الشعب" التى قدمتها بعد تنحيه، وأغنية "بعد الصبر ما طال".