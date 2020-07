شكرا لقرائتكم خبر عن جى كول يطلق أغنيتين جديدتين "The Climb Back" و"Lion King On Ice" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغنى الراب الأمريكى جى كول أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "The Climb Back"، أما الأغنية الثانية فتحمل اسم "Lion King On Ice"، وهو الخبر الذى أشعل حماس قطاع كبير من محبى وعشاقى الأغانى الراب، وتداول الخبر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "mne".

وقد تولي النجم العالمي جي كول البالغ من العمر ( 35 عاما ) مهمة إنتاج أغنية "The Climb Back" ، بينما شارك جى كول في إنتاج "Lion King On Ice" بالتعاون مع T-Minus و Jetson.



جي كول

وأغنيتا "Lion King On Ice" و "The Climb Back" من ألبوم جي كلو الغنائي القادم، والذى يحمل اسم "The Fall Off" و ينتظر اطلاقه الملايين من محبي وعشاقي نجم الراب الشهير.

يذكر أن جي كول بدأ مسيرته الفنية عام 2007 و استطاع بفضل موهبته أن يخطف الأضواء نحوه ليكون واحد من أهم وأشهر نجوم الراب في العالم ، و من أبرز الأغنيات التي قدمها جي كول وحققت نجاح كبير " work out " و " middle child " و" crooked smile " وغيرها.